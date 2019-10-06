Çıldırtan yorum

Oktay Kaynarca, “Ben en yakınım öldüğünde 1 ay kendime gelememiştim. Nasıl oluyor bu anlatsana abi biraz” yorumuna sinirlenen Kaynarca takipçisine, “Oku dangalak oku ki her haltı kendi bildiğiniz gibi yapmayanları linç etme, saldırma, başkalaştırma kültürünü biz yemedik yemeyiz öğren hatta kafana sok. Orada keyif yapıyorum gibi o ufacık zekanla laf soktuğun yer cenazemizin ardından taziye yaptığımız, sakinleşmeye çalıştığımız yer dangalak... Şimdi sana tavsiyem git bir iş bul” cevabını verdi.