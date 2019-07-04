04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Çifte kutlama
Esra Erol ve Ali Özbir, evliliklerinin 9. yıldönümünü kutladı.
Aynı zamanda Ali Özbir'in doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol, önce çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu doğum günü pozunu “İyi ki doğdun babamız” notuyla paylaştı. Akşam ise ünlü çift, evlilik yıldönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşiyle Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.
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