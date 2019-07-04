Çifte kutlama

  • Bist 100
    99.363
  • Dolar
    5,6170
  • Euro
    6,3499
  • Altın
    255,6595
İstanbul
23 / 33
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Patlayan deodorant kutusu otomobilin camını kırdı Patlayan deodorant kutusu otomobilin camını kırdı
Tekirdağ'da yangın Tekirdağ'da yangın
Manavgat'ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı Manavgat'ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Honduras'ta balıkçı teknesi battı: 26 ölü Honduras'ta balıkçı teknesi battı: 26 ölü
Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü Karşı şeride geçen panelvan, tırla kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Kağıthane’de kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kağıthane’de kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
'Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının müşterek sahibiyiz' 'Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarının müşterek sahibiyiz'
Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı! Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırmak için yapmanız gerekenler... Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırmak için yapmanız gerekenler...
İşte emeklinin enflasyon zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı belli oldu İşte emeklinin enflasyon zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı belli oldu
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
İzmir'de fuhuş operasyonu: "Yeni araçlarımız geldi" mesajı ile pazarladılar İzmir'de fuhuş operasyonu: "Yeni araçlarımız geldi" mesajı ile pazarladılar
ÖKK Komutanı yıllar sonra ilk kez konuştu: ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik ÖKK Komutanı yıllar sonra ilk kez konuştu: ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik
JP Morgan'dan Türkiye açıklaması! Tahmini indirdi JP Morgan'dan Türkiye açıklaması! Tahmini indirdi
Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem
EGM'den trafik cezalarına ilişkin iddialara yalanlama EGM'den trafik cezalarına ilişkin iddialara yalanlama
"Trump öldü" yalanı provokasyon testi mi "Trump öldü" yalanı provokasyon testi mi
Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Bölgesel ihtilafların çözülmesinde Türkiye kilit bir ülke
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: Washington Post, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç: Washington Post, gazetecilik mesleğini dibe vurdurttu
BMGK'de 'Libya saldırısı kınaması' ABD engeline takıldı BMGK'de 'Libya saldırısı kınaması' ABD engeline takıldı
Mozambik'te terör saldırı: 11 ölü, 6 yaralı Mozambik'te terör saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
ABD, Orta Doğu barış planı için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor ABD, Orta Doğu barış planı için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor
Katil İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı Katil İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe

Çifte kutlama

Esra Erol ve Ali Özbir, evliliklerinin 9. yıldönümünü kutladı.

Aynı zamanda Ali Özbir'in doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol, önce çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü sunucu doğum günü pozunu “İyi ki doğdun babamız” notuyla paylaştı. Akşam ise ünlü çift, evlilik yıldönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşiyle Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı. 

 

Canlı yayında ihale yolsuzluğu
ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik!
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Büyükelçi Kılıç'tan Washington Post'a "PKK" tepkisi
Emekliye yüzde 5 zam
Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı!
İzmir'de fuhuş operasyonu! Aralarında otel sahipleri de var...
"Trump öldü" yalanı provokasyon testi mi
Başkan Erdoğan: Düşman saldırınca füze mi arayacağız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Washington Post gazetesine sert tepki
Facebook'tan açıklama geldi! Instagram, Facebook ve WhatsApp'a...
ABD, Orta Doğu barış planı için yeni adımlar atacak
"Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan"
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
'Yüzyılın Anlaşması planının Filistin için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerek'
Fahrettin Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
'Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri'
Kanserde tümörlerdeki zayıflık keşfedildi
Son Dakika: Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ