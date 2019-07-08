Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler
Günün son dakika magazin haberi Bodrum'dan geldi! Cicişler yine ortaya çıktı. Görüntülerde lüks bir teknede Kayserispor forması giyen Sakıb Aytaç ve yine futbolcu Özgür İleri'nin Cicişler olarak bilinen Esra & Ceyda kardeşlerle eğlendiği görülüyor. Bu lüks teknenin kirasının 6 bin 500 € olduğu iddia edildi! İşte son dakika haberinin detayları...
Antalyaspor'da yıldızını parladıktan sonra Kayserispor'a transfer olan Sakıb Aytaç, geçen sezon yaşadığı sakatlıklarla bir türlü ritmini bulamadı. Özgür İleri ise daha önce Gençlerbirliği ve Göztepe formaları da giymişti. Her attıkları adımla olay olan Esra & Ceyda kardeşler günlük kirası 41 bin TL olan tekneyle Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi! Futbolcuların cicişlerle doyasıya eğlendiği görüntüler ortaya çıktı, işte son dakika haberinin ayrıntıları...
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonuna hızlı girdi... İkili, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi..
Teknenin sürpriz misafirleri ise Cicişler olarak bilinen Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerdi. Genç futbolcular, Cicişlerle yakından ilgilendi. O samimi anlar ise saniye saniye görüntülendi....
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