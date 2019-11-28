Çiçeklerle karşılandı

Başrolünde yer aldığı Şahsiyet adlı diziyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Bilginer “Beni sevindiren şey, ödülün Türkiye için bir gurur vesilesi olması oldu. Açıkçası bu durum beni ödülden daha çok mutlu etti. Yüzlerce ülke arasında aday gösterilmiş olmak önemliydi. Çok mutluyum” dedi. Türkiye’deki projelerin kalitesi sorulunca da “Türkiye’de de çok güzel işler yapılıyor, işin kalitesi kaç yıl dayanacağıyla ilgilidir. Bir dizi ya da film 20 yıl sonra da izleniyorsa, o çok başarılı bir iştir. Bir yıl sonra unutuluyorsa değil” diye konuştu.

Bir tebrik de eski eşten

Usta oyuncu Haluk Bilginer'e bir tebrik de eski eşi Aşkın Nur Yengi'den geldi. Güzel şarkıcı sosyal medya paylaşımında, “Oyuncumuz Haluk Bilginer'i tebrik ediyorum ve gurur duyuyoruz” dedi.

'Haluk Bey'le mesajlaştık'

Haluk Bilginer'le geçen yıl ayrılan sevgilisi Zerrin Tekindor önceki akşam bir davette karşımıza çıktı. Bilginer'in başarısı hatırlatılan güzel oyuncu, “Ne kadar gurur verici bir şey. Çok mutlu oldum. Hilal Saral da daha önce bir kadın olarak en iyi yönetmen seçilmişti. Bu durumlar mükemmel bir şey. Haluk Bey'le mesajlaştık ve tebrik ettim” dedi.