Chloe zengin oldu

Çocuk sahibi olmayan Ortaç, eski eşine tazminat ödeyecek. İddiaya göre mahkeme Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a tazminat ödemesine karar verdi. Ortaç, çocuğunun olmamasına rağmen eski eşine tam bir milyon TL tazminat ödeyecek. Net geliri tam bilinmeyen Ortaç, tazminatı taksit taksit ödeyecek.

5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift, duruşma sonrası adliyeden el ele çıkarak, “Severek evlendik, severek boşandık” açıklamasını yapmıştı.