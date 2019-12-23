 Ceylan'ın yeğen acısı

Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hayatını kaybeden Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı. Cenazeye oyuncu Berdan Mardini, Alişan ve Arkan'ın ailesi de katıldı. Ceylan yeğenini gözyaşları içinde uğurladı. Nazlıcan Arkan önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ceylan ve Arkan'ın annesi, tabutun başında gözyaşı döktü. Ceylan “Analar varken çocuklar ölmemeli, biz oraya gidecektik yavrum Nazlıcan” dedi.