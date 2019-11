Ceyda Düvenci psikolojik destek görüyor!

Ceyda Düvenci, kronik hastalıkların bireyler üzerinde yarattığı psikolojik boyuta dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için başlatılan ‘Benim Yolculuğum’ projesinin tanıtım toplantısında sunuculuk yaptı.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Düvenci, "Hayatımın her aşamasında psikolojik destek alıyorum. Her bireyin pisikolojik destek alması, karşılaştığı sorunları aşarken yardım alması kadar doğal bir yöntem yok. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Tabi bu ekonomik gelirle de orantılı olarak değişen bir durum olsa da ben her zaman psikoloğa giderim" dedi.

"Bu destek yaşam koçluğu olarak tabir edilen bir yapı" diyen Düvenci, yeni projelere hazırlandığını söyledi.

Ailesinde her bireyin psikolojik destek aldığını da söyleyen Düvenci, "Bir dizi teklifi geldi ama daha senaryoyu okumadım. Okuduktan sonra kararımı vereceğim. Birçok sosyal aktivitede yer alıyorum, yakında hepsi açıklanacak" şeklinde konuştu.

(Habertürk)