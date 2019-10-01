Çevre dostu turne

CAM ŞİŞE GETİRİN

Gelecek yılın mart ayında çıkacağı dünya turnesine ilişkin sosyal medya hesabından video yayınlayan 17 yaşındaki ABD’li yıldız, iklim krizine dikkat çekmek için, dünya turnesini ‘mümkün olduğunca yeşil’ yapmaya çalışacağını açıkladı. Plastik ürünlere izin verilmeyeceğini belirten Billie, hayranlarından kendi cam su şişelerini getirmelerini, çöplerini geri dönüşüm kutularına atmalarını istedi. Turne boyunca Reverb adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, konser alanlarını çevre dostu olarak hazırlayacak.