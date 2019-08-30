Cesaretine hayran kaldı

İmalat Hatası adlı şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Ivana Sert, ilk konserini Bodrum’da vermişti. Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ olarak anlaşılmıştı. Kırklareli’nde sahneye çıktığında da aynı şarkıyı söyleyen Sert, ‘Kim ne derse desin bu şarkıyı seslendirmeye devam edeceğim. Arabesk de söyleyeceğim” demişti. Ünlü ikoncana Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya’dan destek geldi. Bir televizyon programına açıklama yapan Kaya, “Yüreğine sağlık İvana kardemişimizin. Medeni cesaret göstermiş, sahneye çıkmış okumuş. Ben eleştiri yapmayacağım çünkü eleştiri yapılacak bir şey yok’’ dedi. Bu yorum karşısında mutlu olan İvana da sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Ahmet Kaya beyefendinin yüzbinlerce hayranı ve seveni gibi Kum Gibi’yi okumak benim için çok özel ve anlamlıydı. Sayın Mustafa Kaya beyefendinin destekleyici yorumlarından dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim.”