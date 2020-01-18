Ceren Moray: Dizinin durumu belirsiz

Moray, “Önümüzdeki günlerde yeni bir diziye başlıyorum. Şimdilik karakter hakkında bir şey söylemeyeyim, biraz sürpriz olsun” diye konuştu. Ayrıca Avlu dizisinin yayımlanıp yayımlanmayacağı hakkında da “Henüz benim de net bir fikrim yok, ben de sizin gibi haber bekliyorum” açıklamasında bulundu.