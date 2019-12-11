Ceren Hindistan, Mehmet Ali Erbil'le aşk sarması!

Evinin banyosunda düşerek yaralandıktan sonra 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, bir süredir yine hastanede tedavi görüyor. Ünlü komedyenin Ceren Hindistan'la bir aydır aşk yaşadığı iddiası duyanları şaşırttı. Birlikte yemek yerken görüntüleri ortaya çıkan ikiliden Ceren Hindistan ilk açıklamayı yaparak, “Mehmet Ali benim abim gibi, aramızda böyle bir şey olması söz konusu değil. Çok komik geldi bu iddialar. Ben oraya gittiğimde ilk eşi ve kızı vardı, onlarla oturduk konuştuk. Sosyal medyada sadece merhabalaşıyorduk ‘Niye ziyaretime gelmiyorsun?' dedi. Ben de ziyaretine gittim” dedi. Sadece iki kez görüştüklerini dile getiren ünlü isim, “İkisinde de ailesi vardı yanında… Yaprak sarma istedi. Ben de ona sarma götürdüm bu kadar” diye konuştu.