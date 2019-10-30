Cenk Küpeli Demet Şener evliliği magazin gündeminde konuşuluyor. Cenk Küpeli Demet Şener ne zaman evlendi? Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılıyor. Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından yapılan sosyal medya ve 2. Sayfa programında yapılan açıklamalar üzerinde Cenk Küpelide bir basın açıklaması yaptı. Demet Şener ile evliliğin kendi kararı olduğunu ve ailesinden saygı beklediğini açıkladı. Yapılan açıklamaların üstüne vatandaşlae Cenk Küpeli hakkında araştırma yapmaya başladı. Cenk Küpeli ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

CENK KÜPELİ DEMET ŞENER NE ZAMAN EVLENDİ?

Demet Şener ve Cenk Küpeli 2.5 aylık birlikteliğini Haziran 2019'da evlenerek taçlandırdı.

CENK KÜPELİ'NİN AİLESİNİN AÇIKLAMALARI

Cenk Küpeli'nin babası Avi Küpeli'nin sosyal medyada yaptığı açıklama: "Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'ı değil, bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Saygılarımızla.. Oya-Avni Küpeli"

Avi Küpeli 2. Sayfa programına şu açıklamaları yaptı: "Demet Şener oğlumuzla İbrahim Kutluay'a nispet yapmak için evlendi. Evlendiğinden beri oğlumuzla hiç görüşmedik. Bizi oğlumdan kopardı. Oğlum ve Demet'le barışma söz konusu ile olamaz."

CENK KÜPELİ'NİN AÇIKLAMASI

“Öncelikle bilinmesini isterim ki uzun zamandır hayran olduğum bir kadın ile kendi rızamla büyük bir aşkla evlenmiş bulunmaktayım. Kendi ailemin isteği doğrultusunda bir evlilik yapmamak hata değil kendi kararımın bir sonucudur. Bu karara da ailem başta olmak üzere herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Ailemin de başımın üzerinde yeri vardır fakat artık kendi çekirdek ailemi kurmuş bulunuyorum ve sadece anlayış bekliyorum.”

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü. Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğan Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu. Mankenliğe 1994 yılında başladı ve bir yıl sonra 1995'de Türkiye Güzeli seçildi. Televizyonda "Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" adlı programların sunuculuğunu yapan Şener, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı televizyon dizileriyle oyunculuk hayatına başladı. Daha sonra Gani Müjde'nin yazıp yönettiği, aralarında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" adlı sinema filminde oynadı ve bu film hemen hemen herkes tarafından çok beğenildi.

Ardından 1999 yılında, Mustafa Altıoklar'ın senaryosunu yazıp yönettiği "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 1 yıl sonra da 2000 yapımlı film olan Hemşo'da oynadı sanatçı. Ülkerspor'lu İbrahim Kutluay'la beraber yaşayan Demet Şener, bu filmde Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal'la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romeni canlandırdı.

Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlendi.

3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Çırağan Sarayı'nda yapılan muhteşem bir düğünle evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Şener'in nikah şahitliğini mankenlik ajansı sahibi Gaye Sökmen yaparken Kutluay'ın nikah şahitliğini ise Recep Tayyip Erdoğan yaptı.