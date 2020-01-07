07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:16:26
Cenk Eren'in Bostancı heyecanı
Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve Selda Bağcan şarkılarını seslendirdiği Repertuvar proje albümüyle beğeni toplayan Cenk Eren, 10 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek.
Şarkıcı, etkinlikte Selda Bağcan ile albümde birlikte seslendirdikleri “Gesi Bağları” adlı şarkısına sahnede düet yapacaklarını açıkladı.
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