27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 09:51:22
Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam aynı sahnede
Müziğin üç usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam, yeni yılı aynı sahnede karşılayacak.
Bugüne dek hep farklı sahnelerde dinleyicileriyle buluşan üç dev isim, bu kez aynı sahneyi paylaşarak hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
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