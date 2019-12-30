MasterChef Türkiye yarışma programı 29 Aralık Pazar günkü final bölümüyle tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Somer, Mehmet ve Danilo Şef’in jüriliğini yaptığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların performans gösterdiği yarışmada sona gelindi. Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan final bölümünde yarışmanın favori iki ismi Alican ve Cemre mücadele ettiler. MasterChef 2019’u kim kazandı? sorusunun cevabı yanıt buldu!

MasterChef'i geçen yıl kazananı

MasterChef 2018’de finale kalan iki isim Kerem ve Uğur olmuştu. Yarışmacıların finalde gösterdikleri performans sonucu Uğur Kardeş 2018 yılının şampiyonu olmuş ve 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi olmuştu.

MasterChef final ödülü

MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl birinci olan isim 100 bin TL kazanmıştı. Bu yıl da ödülün 100 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

MasterChef Türkiye 2019’un şampiyonu: Cemre

Final bölümünde yarışmacılara destek olmaları amacıyla daha önceden elenen isimler ve yarışmacıların yakınları da davet edildi. Toplamda 3 oyundan oluşan final bölümünün 2’si daha önce stüdyoda oynandı, kazananı belirleyecek son oyun canlı yayında milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Cemre MasterChef Türkiye 2019’un şampiyonu oldu!