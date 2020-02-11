Cem Yılmaz'ı kızdıran Serenay Sarıkaya sorusu: Sen kimsin birader?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya soruları karşısında sinirlendi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile uzun süren ilişkisini bitirdikten sonra adının anıldığı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Atina'da görüntülendi. Sarıkaya ile kısa süreli tatil yaptıktan sonra ülkeye dönen komedyen kendisini görüntüleyenlere tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN BİRADER?"

Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.



