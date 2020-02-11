Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna esprili yanıt: Sen nüfus müdürlüğünden misin?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'da katıldığı bir programda yine katılımcıları esprileriyle güldürdü.

Yılmaz’ın açıklamalarının içerisine zaman zaman ince mesajlar koyarak göndermelerde bulunması salonda katılımcıların kahkaha atmasına neden oldu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile geçirdiği Atina tatili için “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” dedi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI SORULDU

Bir muhabirin “İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusuna ise “Sen nüfus müdürlüğünden misin” diye karşılık verdi.

ARALARINDA 18 YAŞ FARK VAR

46 yaşındaki Cem Yılmaz ile 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya arasında 18 yaş fark var.