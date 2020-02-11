Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna esprili yanıt: Sen nüfus müdürlüğünden misin?
Ünlü komedyan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna esprili bir yanıt veridi. Bir muhabirin; "İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında" sorusuna ise; "Sen nüfus müdürlüğünden misin" diye karşılık verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'da katıldığı bir programda yine katılımcıları esprileriyle güldürdü.
Yılmaz’ın açıklamalarının içerisine zaman zaman ince mesajlar koyarak göndermelerde bulunması salonda katılımcıların kahkaha atmasına neden oldu.
"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"
Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile geçirdiği Atina tatili için “Harika geçti. Çok şahane bir hayatım var” dedi.
ARALARINDAKİ YAŞ FARKI SORULDU
Bir muhabirin “İbrahim Selim’in programında bir açıklamanız vardı Jennifer Lawrence 29 yaşında bana küçük gelir ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusuna ise “Sen nüfus müdürlüğünden misin” diye karşılık verdi.
ARALARINDA 18 YAŞ FARK VAR
46 yaşındaki Cem Yılmaz ile 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya arasında 18 yaş fark var.
- Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna esprili yanıt: Sen nüfus müdürlüğünden misin?
- Kubilay Aka ile yaşadığı aşkın son bulmasıyla sessizliğe bürünen Miray Daner 4 ay sonra sessizliğini bozdu, ilk paylaşımını yaptı
- Cem Yılmaz'ı kızdıran Serenay Sarıkaya sorusu: Sen kimsin birader?
- Bircan Bali korkutmuştu! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
- Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e destek: Yanındayım!