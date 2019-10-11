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11 Ekim 2019 Cuma 16:33:44 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 16:40:07

Cem Yılmaz ve Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı. Şarkıcı Demet Akalın de yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Komedyen Cem Yılmaz, bir gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. 

Duyuruyu Twitter'dan yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: 

"29 Ekim 2019 da Bostancı  Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."

DEMET AKALIN'DAN BAĞIŞ AÇIKLAMASI

Öte yandan, şarkıcı Demet Akalın da yarın akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını belirtti.

Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Yarınki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..."

"29 Ekim 2019 da Bostancı  Gösteri Merkezinde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu,memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle."

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