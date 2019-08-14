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14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:34:03 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:42:50

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrıldığı iddialarına videolu yanıt: Vallahi delirmişsiniz - izle

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ile ayrıldığı yönündeki haberlere sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi.

Tatilde başlayan aşklarını son zamanlarda el ele diz dize yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkının bittiğine dair haberi gündeme 2. Sayfa adlı program getirdi. Çifte yakın kaynaklardan aldıkları bilgileri canlı yayına taşıyan program sunucuları ilişkinin Ağustos ayı başında zora girdiğini ve ikilinin yaşadıkları krizi aşamayarak ayrıldıkları iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR AZALDI

Uzun yıllar önce henüz Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciyken Defne Samyeli’ne ilgi duyan ve onu uzaktan uzağa seyreden Cem Yılmaz, bundan bir buçuk yıl önce Samyeli’ne açılmış ve ikili tutkulu bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirlerine olan aşklarını da gözler önüne seren ikilinin yaşadıkları bir sorunu aşamadıkları ve ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına uzun zamandır yorum yapmayan ikiliden Cem Yılmaz verdiği bir röportajda ilişkilerinin çok uzun süreceğini düşündüğünü söylemişti. 2. Sayfa programında çiftin ayrıldıklarını söyleyen program sunucuları yine de krizi aşmaları halinde ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmelerinin mümkün olduğunu da söylediler.

VİDEO İLE YANIT VERDİ

Ayrılık iddialarına ilişkin Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ile birlikteliklerinin devam ettirdiğine ilişkin görüntülü mesaj verdi. Yılmaz, "Delirmişler, vallahi delirmişler, delirmişsiniz." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
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