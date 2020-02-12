Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.

1,5 YILLIK AŞK BİTTİ



Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı.İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:

"Benim özelim bana aittir.Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok.İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."

SERENAY İTİRAFI



Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı.



"DALIP GİDİYORUM"



Yılmaz 'Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mu oluyor?' diye sordu. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın açıklamalarına "Ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna?” sözleriyle karşılık verdi.

Alice ekibi 2 Şubat'ta 50. oyun kutlaması yaptı. Geceye katılanlar arasında Cem Yılmaz da vardı. Bu durum aşk söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.



ATİNA KAÇAMAĞI AŞKI BELGELEDİ



Haberler karşısında inatla sessizliğini koruyan çiftten ilk fotoğraf ise geçtiğimiz hafta yaptıkları Atina kaçamağından geldi. Böylece Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya ilişkisi belgelenmiş oldu.

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"



Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, bu kez ilişkisini kabul etti ve itiraf gibi bir açıklama yaptı: Her şey gördüğünüz gibi... 3 ay boyunca iddia olarak magazin gündeminde yer alan aşkın ortaya çıkmasının ardından gözler Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli'ye çevrildi. Daha önce 'Şuan söyleyecek bir şey yok, gerekirse konuşuruz' diyen Samyeli, dün akşam sessizliğini bozdu. Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşk iddialarıyla ilgili gazetecilere ilk kez konuştu.

"BİLMİYORDUM, KONDURAMADIM"



“Yaptığınız haberlere sert tepki vermiştim. Yeni gelişmelere baktığımda o haberi işini sağduyulu yapan arkadaşlar yapmış. Hiç konduramadım. Bilmiyordum. Meğer siz haklıymışsınız. Size haksızlık etmişim.”

DİKKAT ÇEKEN DETAY



Cem Yılmaz, Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı.



'ŞAHANE BİR ÖZEL HAYATIM VAR'



Bir akarkayıt firması 15 yıl önceki reklam yüzü Cem Yılmaz’la yeniden bir araya geldi. Bu işbirliği, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Ünlü komedyen basın toplantısında konuyu özel hayatına getirdi...

“25 senedir bu işi yapıyorum. Hiç başarısız işim olmadı. Özel hayatımda biraz oldu. Konuyu siz oraya getirmeden ben getireyim.” Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya’yla Atina’da çekilen fotoğrafları sorulunca “Siz gönüllü paparazzi misiniz? Dün o patladı” diye espri yapan Yılmaz, “Şahane bir özel hayatım var” diye konuştu.

'NÜFUS MÜDÜRÜ MÜSÜNÜZ?'



Yılmaz, “Jennifer Lawrence için ‘O 29 yaşında bana küçük gelir’ demiştiniz ama Serenay Hanım 28 yaşında” sorusunu yönelten muhabiri de “Nüfus müdürlüğünden misiniz?” diyerek tersledi.