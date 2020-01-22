Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam ekranlara gelecek "Aykut Enişte" filminde de başrol oynayan Cem Gelinoğlu'nun hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ünlü senarist ve oyuncu olan Cem Gelinoğlu Ali Kundilli ve Ali Kundilli 2 filmlerini yazıp başrol oynamıştır. Cem Gelinoğlu hakkında merak edilenler haberimizde..

CEM GELİNOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Orta okul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir.

Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.

Son filmi ise Aykut Enişte sinema salonlarında yerini aldı.