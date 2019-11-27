27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:32:23
Çekime yetişiyor
'Masterchef Türkiye' programında jürilik yapan İtalyan şef ve oyuncu Danilo Zanna önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.
Türkçesi ve sempatik tavırları ile güldüren Zanna, “Şimdi de çekime gidiyorum. Geç kalmadan yetişmem lazım” dedi.
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