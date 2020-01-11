Catherine Zeta Jones fal baktırdı, ağzı açık kaldı

YASEMİN İLAN

Bir hafta boyunca çocuklarıyla İstanbul'un altını üstüne getiren Hollywood yıldızları Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones ülkemizden ayrıldı, fakat yankıları hâlâ sürüyor. Seyahati sırasında Osmanlı yemeklerinin sunulduğu bir restoranda yemek yiyen ve özellikle tatlılara bayıldığını söyleyen Catherine Zeta Jones'un kahve falı baktırdığı ortaya çıktı.

MÜŞTERİ KABUL ETMEYEN FALCI

Sosyetik isimlerin kapısını aşındırdığı, 'müşteri kabul etmeyen falcı' olarak nam salan 'falcı Gülsüm'ün methini duyan dünya starı, geleceğe dair ipuçları öğrenebilmek adına kahve falı baktırmak istedi. St. Regis Otel'de konakladığı odaya Falcı Gülsüm'ü getirten Jones, hayatında ilk kez içtiği Türk kahvesini nasıl kapatacağını bilmediği için Gülsüm'den yardım aldı.

'DİLEĞİM GERÇEKLEŞECEK Mİ?'

Adet gereği dileğini tutarak fincanını çeviren dünya starı, fal seansı sırasında duyduklarına inanamadı. Catherine Zeta Jones sonuçtan o kadar memnun kaldı ki kahve falına karşılık bin dolar bahşiş verdi. Falcı otel odasından çıkarken ünlü ismin son sorusu 'Dileğim gerçekleşecek mi?' oldu. Jones, oğlu Dylan ve kızı Carys Zeta Douglas hakkında da ileriye dönük bilgi almak istedi.

KAŞIKÇI ELMASI KEŞKE BENİM OLSA

CatherIna Zeta Jones, Topkapı Sarayı’nı gezerken 'Kaşıkçı Elması'na hayran kaldı. Sosyal medyasında, dünyanın en pahalı 10 elmasından biri olan 86 karatlık kaşıkçı elmasının fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü oyuncu, 'keşke benim olsa' dedi. Hikayesinde paylaştığı fotoğrafın üzerine de, 'Buna sahip olabilir miyim' şeklinde not düştü.

KÖTÜ ÖRNEK OLMAK İSTEMİYOR

CatherIne Zeta Jones'un seyahati boyunca sürekli sigara içmesi dikkat çekti. Peş peşe sigara yakan oyuncuyu yolda gören Türk hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü ismin, oğlu Dylan ve kızı Carys'a kötü örnek olmamak adına, yanlarında kesinlikle sigara içmediği öğrenildi.

MAKYAJSIZIM TRİBİ

Eşi Michael Douglas ve çocuklarıyla birlikte uçaktan inen Catherine Zeta Jones gergin tavırlarıyla dikkat çekmişti. 50 yaşındaki Hollywod yıldızının surat asma nedeninin 'makyajsız oluşu' olduğu öğrenildi. Jones 'Makyajsız görüntülenmek istemiyordum' diyerek, korumaların arkasına saklandı.