01 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 01:21:47
Çarşı kadına şiddete karşı
Aşk şarkılarının usta yorumcusu Hakan Altun, Kıbrıs’ta verdiği konserde milyonların dilinden düşmeyen şarkılarıyla konuklarına unutulmaz bir nostalji gecesi yaşattı.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu her yerde dile getiren Altun, sahnede kartal pozu vererek “Çarşı kadına şiddete çok karşı” diye seslendi. Altun'un bu hareketini salonu dolduran yüzlerce hayranı dakikalarca ayakta alkışlayarak cevap verdi.
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