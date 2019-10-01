Çarşı kadına şiddete karşı

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu her yerde dile getiren Altun, sahnede kartal pozu vererek “Çarşı kadına şiddete çok karşı” diye seslendi. Altun'un bu hareketini salonu dolduran yüzlerce hayranı dakikalarca ayakta alkışlayarak cevap verdi.