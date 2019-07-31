Caretta nöbeti

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını (caretta caretta) koruma altına almak için çalışmalar yapan bir kampa katıldı. Antalya Belek'te, geçen sene de 2 gün boyunca kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp denize uğurlayan çift, bu yıl da aynı şekilde carettalar için seferber oldu. Yakın arkadaşları Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın da eşlik ettiği etkinlikte, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının kurtarılmasını amaçlayan Tatlıtuğ çifti, yuvalarından çıkamayan yavru kaplumbağaların denize ulaşmasına yardımcı oldu. Görenler 'örnek alınacak bir çift' demekten kendini alamadı.