Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adı Marsel’ olacak

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Cansu Tosun, bebeklerinin adına karar verdiklerini söyledi. Farklı bir isim tercih eden çift ilk çocuklarına “Marsel” adını koyacak. Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor.