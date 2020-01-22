22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 18:53:47
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adı Marsel’ olacak
Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansu Tosun, önceki akşam yakın dostlarının katıldığı bir partiyle eşi ve kendisini yeni yaşını ortak bir parti yaparak kutladı.
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Cansu Tosun, bebeklerinin adına karar verdiklerini söyledi. Farklı bir isim tercih eden çift ilk çocuklarına “Marsel” adını koyacak. Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor.
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