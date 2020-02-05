05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:50:00
Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca düet kardeşi oldu
Sanat dünyasındaki 'çekememezlik’ çarkını 'dayanışma’ yönüne çevirmeyi hedefleyen Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca düet kardeşi oldu.
Pop müziğin güçlü sesleri Kurtcu, Akalın, Seki ve Karaca, 14 Şubat Sevgililer Günü için beraber seslendirdikleri bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak. Südyo çalışması süren şarkının tanıtımı için geçen hafta fotoğraf çekimi yapan 4 ‘lü Sefa Gürsoy ‘un objektifine poz verdi. Kurtcu, Akalın, Seki ve Karaca ‘ya şarkıları çıkmadan beraber oynamaları için reklam filmi teklifleri gelmeye başladı.
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