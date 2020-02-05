Cansu Kurtcu, Demet Akalın, Deniz Seki ve Işın Karaca düet kardeşi oldu

Pop müziğin güçlü sesleri Kurtcu, Akalın, Seki ve Karaca, 14 Şubat Sevgililer Günü için beraber seslendirdikleri bir şarkıyı müzikseverlerle buluşturacak. Südyo çalışması süren şarkının tanıtımı için geçen hafta fotoğraf çekimi yapan 4 ‘lü Sefa Gürsoy ‘un objektifine poz verdi. Kurtcu, Akalın, Seki ve Karaca ‘ya şarkıları çıkmadan beraber oynamaları için reklam filmi teklifleri gelmeye başladı.