Canlı reyting ölçümü

Özellikle tatil günlerinde, sette çalışan ekip sayısından çok seyirci oluyor. Oyuncular da, set ekibi de, Muğla halkı da bu duruma alışık. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ‘‘Emeğimizin karşılığını alıyoruz, bu yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Seyircilerden aldığımız tepkiler bizi bu işe bağlayan en güzel motivasyonumuz’’ diyor.