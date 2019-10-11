Canlı reyting ölçümü

11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:09:36
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Unutulmaz 'Bizimkiler' dizisini anımsatan TRT1'in sevilen aile komedisi Kalk Gidelim'in setinde seyirci eksik olmuyor.
Özellikle tatil günlerinde, sette çalışan ekip sayısından çok seyirci oluyor. Oyuncular da, set ekibi de, Muğla halkı da bu duruma alışık. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ‘‘Emeğimizin karşılığını alıyoruz, bu yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Seyircilerden aldığımız tepkiler bizi bu işe bağlayan en güzel motivasyonumuz’’ diyor.
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