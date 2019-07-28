28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:12:23
Canı hep sıkkın
Besteleri ve söylediği şarkılarla Türk müzik sektörüne yön veren isimlerin başında yer alan Yıldız Tilbe, yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla yine adından söz ettiriyor.
Daha önce 'Hepinizden nefret ediyorum ama sizsiz de canım sıkılıyor' diyen ünlü popçu bu kez de, “Kendimi muhattap almak istemiyorum, canım sıkılıyor” diyerek herkesi güldürdü. Tilbe’nin tweetini görenler “Yıldız yine yaptı Yıldız’lığını” demekten kendini alamadı.
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