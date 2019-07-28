Canı hep sıkkın

Daha önce 'Hepinizden nefret ediyorum ama sizsiz de canım sıkılıyor' diyen ünlü popçu bu kez de, “Kendimi muhattap almak istemiyorum, canım sıkılıyor” diyerek herkesi güldürdü. Tilbe’nin tweetini görenler “Yıldız yine yaptı Yıldız’lığını” demekten kendini alamadı.