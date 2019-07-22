22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:53:37 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54:17
Caner Erkin eşiyle öpüşme görüntüsünü paylaştı
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa olan pozunu sosyal medyadan paylaştı.
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Yıldız futbolcu fotoğrafı "Tarifi olmayan bir Aşk.. " yazarak paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti geçtiğimiz aylarda Mihran adlı kızlarını kucaklarını almıştı. Çift 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'da yakın arkadaşlarının olduğu bir düğünle evlenmişlerdi.
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