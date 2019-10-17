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17 Ekim 2019 Perşembe 10:55:31 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:57:18

Caner Cindoruk Kadın dizisinden çıktı mı? Caner Cindoruk yeni dizisi hangisi?

Caner Cindoruk Kadın dizisinden çıktı mı? Caner Cindoruk yeni dizisi hangisi? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Fox TV'nin sevilen dizi Kadın'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Sarp karakteri öldü. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Caner Cindoruk diziye veda etti. Kadın dizisinde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un yeni projesi merak konusu oldu. Caner Cindoruk yeni dizisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

Caner Cindoruk Kadın dizisinden çıktı mı? Caner Cindoruk yeni dizisi hangisi? sorularının yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Fox TV'nin sevilen dizi Kadın'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Sarp karakteri öldü. Dizinin sevilen başrol oyuncusu Caner Cindoruk diziye veda etti. Kadın dizisinde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk'un yeni projesi merak konusu oldu. Caner Cindoruk yeni dizisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

CANER CİNDORUK KADIN DİZİSİNDEN ÇIKTI MI?

Caner Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"

CANER CİNDORUK YENİ DİZİSİ HANGİSİ?

Öte yandan sezon başından beri Güvercin dahil birçok dizi ile görüşen Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral'ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

1980 yılında, Adana‘da doğdu. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu.

Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici bulundu.

Babası iki kez Orhan Kemal Öykü Ödülü’nü almış üretken bir öykü yazarı olan Zafer Doruk’dur. Biri Taner Cindoruk adında oyuncu olan iki kardeşi vardır.

Amcası Erdal Cindoruk, tiyatro oyuncuydu. Çocukluk yılları kuliste geçti. Hiçbir iş ağır gelmedi ona bu uğurda. Çıraklığını çay getirerek yaptı. Ortaokulda, lisede, üniversitede sergilenen oyunlarda hep bir sahne buldu kendine. İlk profesyonel rolüyse ‘Fehim Paşa Konağı’ndaki ‘Yusuf’tu.

1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro‘larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul‘a geldi.

2006 yılında, Benelminel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile ilk defa çalışma şansını elde etti. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı.

2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk,2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü.

Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal‘in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal‘dır.

2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi‘nin “Gergedan Mevsimi” filminde Yılmaz Erdoğan ve Monica Belluci‘yle oynadı.

İstanbul Moda’da oturan Caner Cindoruk, özel hayatında salaş giyinmeyi çok seviyor.

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

Fehim Paşa Konağı,

Yalancı Aranıyor,

Kaktüs Kumpanya,

Soyut Padişah,

Komşu Köyün Delisi,

Yeşil Papağan Limited,

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez,

Uçurtmanın Kuyruğu.

2012 – Pandaların Hikâyesi

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez.

Oynadığı Film ve Diziler :

2013 – Aramızda Kalsın

2013 – Ateş Altında Aşk

2012 – Yabancı

2012 – Gergedan Mevsimi

2012 – Elveda Katya

2011 – Firar

2009-2010 – Hanımın Çiftliği

2008 – Kelebek

2008 – Geç Gelen Bahar

2008 – Yaprak Dökümü

2007 – Kara Güneş

2006 – Beynelmilel

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