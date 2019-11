Can'dan itiraf

Oyun çıkışı objektiflere yansıyan Özdemir, “Çok güzel bir oyundu, çok yetenekliler çok güldük… Biz de yeni sezon için çok heyecanlıyız” dedi. Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman’ın, gittiği her yerde hayranlarının izdihamına uğraması hakkında ise “Her oyuncunun bir patlama dizisi vardır, Erkenci Kuş güzel işti. İlerleyen zamanlarda da Can Yaman’la oynamayı çok isterim, iyisiyle kötüsüyle biz bir aile olduk ve bittiği için üzüldük” dedi.