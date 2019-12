Can Yaman'ın partneri diziden çekildi!

Cengiz Semercioğlu, 'libido' ve "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim" yanıtıyla tepki çeken oyuncu Can Yaman'la ilgili olarak köşe yazısı yazdı.

"Can Yaman’ın ortaya çıkan son görüntüleri libido açıklamalarının üzerine tuz biber ekti. Sosyal medya linci milli sporumuz haline geldiği için Can Yaman’ı tekmelemeyen kalmadı artık. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler ya Can Yaman’ın kariyerinin erken döneminde bunları yaşaması bir nevi iyi oldu" diyen Semercioğlu, şöyle devam etti:

"En azından ileride yere daha sağlam basar.

"Her ne kadar haberler ’dizisi iptal oldu’ diye çıksa da yapımcısı Faruk Turgut, Can Yaman’dan vazgeçmeyeceğini söyledi zaten.

Bir ay sonra askere gidecek Can, döndüğünde startını vereceklerdi dizinin, şimdi eylül ayına, bir sezonki sezona kaldı.

Hem bu gecikme hem de tüm bu tartışmaların üzerine ‘Can Dostum’ dizisinde Can Yaman’ın partneri olması beklenen Pınar Deniz’in de diziden çekildiğini öğrendim.

Pınar Deniz, ‘Vatanım Sensin’, ‘Sil Baştan’ gibi dizilerde oynamıştı ve benim de genç kuşak kadın oyuncular arasında en beğendiğim isimler arasında."