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04 Aralık 2019 Çarşamba 16:27:39 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 16:56:43

Can Yaman rezilliğine magazinciler sessiz kalmadı

Son dönemde yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan Can Yaman, bu kez de bir kadın hayranına verdiği rezil yanıt ile gündeme geldi. Özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir tepkiyle karşılaşan Can Yaman’a sanat dünyasından da sert tepkiler verildi. Peki, son zamanlarda çirkin açıklamaları ve yaptığı skandal çıkışlarla kendine yer bulan Can Yaman kim?

TM Dijital Haber Merkezi

İspanya’da bir televizyon programına katılan Can Yaman, kadın hayranının sorusuna verdiği rezil cevapla büyük tepki topladı. Yaman’a katıldığı televizyon programında bir kadın hayranı İspanyolca olarak, “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” diye sordu.

REZİL CEVABA TERCÜMAN BİLE ŞAŞIRDI

Can Yaman’ın İspanyol kadına verdiği çirkin cevap stüdyoda şaşkınlık yarattı. Eliyle stüdyonun arka tarafını gösteren Can Yaman, “Arka odaya geçelim kanıtlayayım.” cevabını verdi. Yaman’ın verdiği bu rezil cevap karşısında tercüman da büyük şaşkınlık yaşarken “Çevireyim mi?” diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise tercümana “Hayır.” dedi.

İşte Can Yaman’ın gündeme geldiği skandal çıkışları…

“KIVANÇ TATLITUĞ’UN ORALARDA ÜNLÜ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Can Yaman, geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, “Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten.” şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.

“BANA BİR DUDAK VER”

Can Yaman verdiği bir röportajda “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım.” demesiyle de büyük tepki toplamıştı. Yaman’ın İsrailli bir hayranına da “Bana bir dudak ver.” dediği videoda ortaya çıktı.

SANATÇILAR DA SESSİZ KALMADI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman’a sanat dünyası da sessiz kalmadı. İşte, skandalın ötesinde rezil sözler sarf eden Can Yaman’a verilen tepkilerden bazıları…

Seray Sever, “Yaptığı şey erkekliğe sığmıyor. Eski ilişkisini deşifre etmek, ‘libido’ üzerinden anlatmak zaten terbiyesizlikti. Bir kadına yapılan terbiyesizlik vardı orada, çok sinirlenmiştim. Şimdi de hayranına arka odada ne gösterecek çok merak ediyorum. Nasıl gösterecek erkekliğini? Erkekliğini nasıl göstereceğini merak ettim. Yaşayan bir varlık olduğunu sadece oradan gösterebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ayda ise Can Yaman’a tepkisini “Kafasını duvara çarpan emoji nerede?” sözleriyle dile getirdi.

Gonca Vuslateri, Twitter hesabında Yaman’ın televizyon programında verdiği çirkin açıklamayı alıntılayarak “Yan odaya geçelim göstereyim mi dedi.” ifadesini kullandı.

Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından paylaştığı mesajda “Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Yani inanılmaz bir açıklama! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he… Vay be… Beğendiğin beğenmediğin partnerlerini de açıklasaymışsın.” ifadelerine yer verdi.

Esra Sönmezer, “Bence son yılların ‘en saçı uzun aklı kısa’ açıklaması... Neredeyse dünyaya rezil oluyorduk. İltifat etmeye çalışan bir hayranına arkaya odaya geç vs... diye cevap vereni tarihte hiç gördünüz mü?” dedi.

Nilgün Belgün, Twitter hesabı üzerinden, “Can Yaman’ın yolun çok başındayken, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyunculuğuyla insanların kalbinde taht kurmuş birine laf etmesi, bulunduğu yeri hazmedemediğini gösteriyor.” sözlerini kullandı.

Özge Özpirinçci, “Başka bir konuya geçelim. Keyfim çok yerinde gece gece kimseye prim veremem.” dedi.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman 8 Kasım 1989 yılında dünyaya geldi. Can Yaman aslen Yugoslav kökenlidir ve ailenin tek çocuğudur. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Can Yaman, kamera karşısına ilk olarak Gönül İşleri dizisi ile geçti.

Rol aldığı diziler ve filmler:

2018-Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)

2017-Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)

2016-Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)

2015-İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014-Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)

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