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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:08:17 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:09:10

Can Yaman kaç yaşında? İşte Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali!

Can Yaman askere gitti. Can Yaman'ın askere gittiğini öğrenen magazinseverler "Can Yaman kaç yaşında? Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali nasıl?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya başladı. Can Yaman önceki gün vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim oldu. Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı. Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali haberimizde...

Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali magazin gündemine oturdu. Can Yaman askere gitti. Can Yaman'ın askere gittiğini öğrenen magazinseverler "Can Yaman kaç yaşında? Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali nasıl?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Can Yaman önceki gün vatani görevini yerine getirmek için İzmir'deki birliğine teslim oldu. Askerlik öncesi saçlarını ve sakallarını kestiren Yaman'ın görüntüsünü kuaförü paylaştı. Can Yaman'ın kısa saçlı sakalsız hali haberimizde yer alıyor.

CAN YAMAN KISA SAÇLI SAKALSIZ HALİ


CAN YAMAN KAÇ YAŞINDA? KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. 1.83 boyundaki Can Yaman, lisanslı bir basketbolcudur.

Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.Avukatlık stajını tamamlamasının ardından kariyer planlarını değiştiren Can Yaman oyunculuk dersleri almaya başladı.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı Sinem Kobal’ın da başrolde yer aldığı “Gönül İşleri” adlı dizide canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınmaya başladı. 2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan Can Yaman, “Hangimiz Sevmedik?” Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem “Hangimiz Sevmedik?” dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Can Yaman, asık çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

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