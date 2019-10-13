Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi!

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler
'Gerekirse biz de cepheye gideriz' 'Gerekirse biz de cepheye gideriz'
Helal olsun İzmirli İbrahim Helal olsun İzmirli İbrahim
İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki
Şampiyon Sürmeneli Şampiyon Sürmeneli
Balıkçıda gergin anlar Balıkçıda gergin anlar
Havyar maskesi Havyar maskesi
Benzerliğin bu kadarı Benzerliğin bu kadarı
Bebek uyanmasın Bebek uyanmasın
Amigoları aratmadı Amigoları aratmadı
Kemer ihmalinin bedeli 3 can Kemer ihmalinin bedeli 3 can
Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı
Arı kovanında zehir sevkıyatı Arı kovanında zehir sevkıyatı
Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı! Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı!
Taciz iddiası halkı sokağa döktü  Taciz iddiası halkı sokağa döktü 
Kuru incirde müdahale alımı Kuru incirde müdahale alımı
THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
Altın yatırımında küresel rekor Altın yatırımında küresel rekor
Emekliye 1.150 lira Emekliye 1.150 lira
İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV
Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar! Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar!
Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu... Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu...
Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 21:57:17 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 22:05:38

Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi!

Ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Can Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayan hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti. Oyuncunun bu görüntüsü ise sosyal medyada eleştiri aldı.

ROMA'DA HAYRANLARININ İLGİSİNDEN YÜRÜYEMEDİ

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

"NE OLUR ORADA KAL"

Çoğu Twitter kullanıcısı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'a "Kalsana orada Allah aşkına ne olur" yorumunu yaptı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaman, "Roma'da kaldığım otelin önünde sabah 7'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diyerek ilgi gösteren hayranlarına teşekkür etti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ