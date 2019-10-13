Can Yaman İtalya sokaklarında yürüyemedi!

Can Yaman, gittiği İtalya'nın Roma kentinde sokakta yürürken kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bayan hayranlarının ortasında kalan Yaman yürümekte güçlük çekti. Oyuncunun bu görüntüsü ise sosyal medyada eleştiri aldı.



ROMA'DA HAYRANLARININ İLGİSİNDEN YÜRÜYEMEDİ



Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Can Yaman, oynadığı dizinin final yapmasından sonra Avrupa basının da dikkatini çekti. Yaman, gittiği Roma'da hayranlarının ilgisinden yürüyemedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye ise çoğu kullanıcı tepki gösterdi.

"NE OLUR ORADA KAL"

Çoğu Twitter kullanıcısı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaman'a "Kalsana orada Allah aşkına ne olur" yorumunu yaptı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaman, "Roma'da kaldığım otelin önünde sabah 7'den beri heyecanla bekleyen fanlarıma sürpriz yapıp beklemedikleri bir yerden çıktım ve onlarla kucaklaştım. Yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diyerek ilgi gösteren hayranlarına teşekkür etti.