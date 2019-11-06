06 Kasım 2019 Çarşamba 17:13:42 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:15:27
Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi!
Oyuncu Can Yaman Bebek'te bulunan hukuk bürosunda görüntülendi.
Liseyi birincilikle bitiren Can Yaman hukuk okumasına rağmen oyunculuğu tercih etse de avukatlıktan vazgeçmedi. İki işi bir arada yapan ünlü ismin Bebek’te hukuk bürosu var.
Yaman boş zamanlarında arkadaşlarına yardımcı olmak için ofise uğruyor. Yakışıklı oyuncu gün de ofisin penceresinde görüntülendi.
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