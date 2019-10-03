03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 20:53:33
Can Yaman defteri kapandı
'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan ve partneri Can Yaman'la yaşadığı aşkla adını duyuran Demet Özdemir, yeni sezonda ekranlara dönüyor.
'Evim' dizisiyle ekranda boy gösterecek olan oyuncunun partneri de belli oldu.İddiaya göre Özdemir'e eşlik edecek isim, son olarak 'Muhteşem İkili'yle seyircilerin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol olacak.
Sosyal medya kullanıcıları 'Can Yaman'ın adını duymaktan kurtulacağız' şeklinde yorumlar yaptı.
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