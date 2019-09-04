04 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 01:57:22
'Cahillik ettim'
Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve Ferit Aktuğ, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ile başrollerini paylaştığı Eltilerin Savaşı adlı filmin çekimleri tamamlandı.
Kemerburgaz’da çekimlerin son gününde gazetecilerle buluşan oyuncu, Deliha filmindeki karakteri için aldığı 22 kiloyu vermekte zorlandığını itiraf etti. Özay, “Bir daha asla bir karakter için böyle kilo almam demiyorum ama bu kadar kısa sürede sağlıksız bir şekilde yapmak istemem. cahilce bir hareketti, o şekilde yapmayacağım artık” diye konuştu.
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