'Cahillik ettim'

Kemerburgaz’da çekimlerin son gününde gazetecilerle buluşan oyuncu, Deliha filmindeki karakteri için aldığı 22 kiloyu vermekte zorlandığını itiraf etti. Özay, “Bir daha asla bir karakter için böyle kilo almam demiyorum ama bu kadar kısa sürede sağlıksız bir şekilde yapmak istemem. cahilce bir hareketti, o şekilde yapmayacağım artık” diye konuştu.