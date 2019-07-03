03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Çağla'ya özendi ama olmadı
Dünyaca ünlü yıldız Lil Kim, Çağla Şikel'in bir defilede tanıttığı elbiseye hayran kaldı.
Modacısından aynı elbiseyi isteyen Lil Kim, “bu kostüm sizin vücüt tipinize uygun değil” uyarılarını dikkate almayınca komik duruma düştü ve davetin en rüküş kadını seçildi.
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