Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu kaç yaşında, nereli?

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ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977’de Merzifon’da doğmuştur. Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Eğitimci bir aileden gelen Çağlar Çorumlu’nun annesi ve babası öğretmendir. 1994 yılında, Merzifon Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra, Eskişehir’e yerleşti. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi ‘Turizm ve Otel İşletmeciliği’ bölümünden mezun oldu. Eskişehir’de yaşadığı yıllarda, okuduğu üniversitenin ‘tiyatro kulübü’ne katıldı. Kendisindeki oyunculuk yeteneğini ilk olarak, bu tiyatro kulübünün yönetmeni olan Tolga Evren’in desteği ile fark etti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, tiyatro eğitimi almak ve tiyatro hayatına profesyonel olarak devam etmek için 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bir yıl ‘MSM ACTOR STUDIO‘da tiyatro eğitimi aldı ve 2001 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, hemen televizyon ve tiyatro sektöründe kendine yer buldu. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim’e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin yaptığı bir dizi olan 7 Numara dizisinde ‘Yusuf Güdük’ karakterini canlandırdı. Kabare Taksim’den sonra ‘Komedi Kılçık’ adlı grupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı. 2013 yılında, altı yıl oyuncu olarak çalıştığı bu kurumdan istifa etti. Yine 2013 yılında kendi tiyatrosu TiyatrOPS’u kurdu. Yazar Koffi Kwahulé’nin ‘Big Shoot’ adlı oyunu TiyatrOPS tarafından 18 Ocak 2014 tarihinde sahneye konmuştur.

Çağlar Çorumlu, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 2001 yılından bu yana pek çok dizide ve sinema filminde rol aldı. Ayrıca, animasyon ve reklam dublaj çalışması da yapmaktadır. Çağan Irmak’ın 2010 yılı yapımı ‘Prensesin Uykusu’ adlı filmindeki ‘Aziz’ karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiş ve övgüye layık görülmüştür. Ayrıca 2012 yılında 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde, ‘Şark Dişçisi’ adlı oyunda Taparnigos rolü ile ‘Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

Çağlar Çorumlu, 2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenmiştir.

ÇAĞLAR ÇORUMLU’NUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Big Shoot : Koffi Kwahulé – TiyatrOPS – 2014

Şark Dişçisi : Hagop Baronyan – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2011

Marat-Sade : Peter Weiss – İstanbul Şehir Tiyatrosu -2010

Tarla Kuşuydu Juliet : Ephraim Kishon – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2009

Karagöz Geri Döndü : Cemal Ünlü – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2009

İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 2008

Ayşegül Sıkıntıda : Tiyatro Kılçık – 2008

Ayşegül Hindistanda : Tiyatro Kılçık – 2007

Kadınlarda Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte – Kabare Taksim – 2006

Havadan Sudan : Oya Yüce – Kabare Taksim – 2002

Bir Şahnaz Oyun : Turgut Özakman – TKM – 2001

Kızgın Damdaki Kedi : Tennessee Williams – MSM Actor Studıo mezuniyet oyunu – 2001

Mezopotamya Üçlemesi : Taziye : Murathan Mungan – Yön: Ünsal Şaşkın 1999 – 2000

ÇAĞLAR ÇORUMLU’NUN FİLMOGRAFİSİ

Kolonya Cumhuriyeti : Peker – 2017

Tatlım Tatlım:Haybeden Gerçeküstü Aşk 2017

Kor : Aslan – 2016

Bulantı: Beşir – 2015

Yok Artık! : Semih 2015 [1]

Pek Yakında : Zeki – 2014

Daire : Necip – 2014

Aldırma Gönül : Levent – 2013

Cesur Hemşire : Babür – 2013

Güldür Güldür : Şevket – 2013

İbret-i Ailem : Kenan – 2012

Koyu Kırmızı : Galip – 2012

Prensesin Uykusu : -Aziz 2010

Rina : Umut – 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal – 2009

Haneler : Çağlar – 2009

Osmanlı Cumhuriyeti :Piştici 2008

Üvey Aile : Feyyaz – 2008

Derman : Güven – 2008

Avrupa Yakası : 2007

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki – 2006

Kader (film) : Kamil – 2006

Hayat Türküsü : Sezgin – 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet – 2006

Ters Köşe : Sinan – 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan – 2005

Yedi Numara : Yusuf 2000