Çağla'nın ayakkabı modası

Giydiği kıyafetten, saç modeline kadar örnek alınan isim, bu kez de ayakkabı modasına yön verdi. Şikel’in ayağından hiç çıkarmadığı taş işlemeli ayakkabı şimdi de Alişan’ın eşi Buse Varol’un ayağında. Önceki gün İstinye’de görüntülenen Varol, siyah elbisesini Çağla Şikel’in taş işlemeli ayakkabısıyla tamamladı.