10 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 22:26:01
Çağla'dan iyi haber
Vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle bir haftadır tedavi gören manken Çağla Şikel, taburcu oldu.
Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden Çağla Şikel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği, ablası Berna Şikel’in kendisine refakat ettiği öğrenilmişti. Şikel’in Nişantaşı’nda bulunan hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Doktor kontrolü altında evinde tedavisi sürüyor.
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