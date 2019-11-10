Çağla'dan iyi haber

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden Çağla Şikel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği, ablası Berna Şikel’in kendisine refakat ettiği öğrenilmişti. Şikel’in Nişantaşı’nda bulunan hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Doktor kontrolü altında evinde tedavisi sürüyor.