Çağla Şıkel'in paylaşımına takipçileri inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Şıkel, bir köpek ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ İNANMADI

Takipçilerden bazıları ünlü mankenin fotoşopla köpeği yanına eklediğini öne sürdü.

Hatta bazı takipçiler, 'Gerçekse video paylaş' yorumunu yaptı. Bunun üzerine Çağla Şıkel, aynı köpekle çekildiği videoyu paylaşarak, 'Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamayacak kadar güzel' açıklamasını yaptı.

'ZAMANI GELİNCE KAPIYI ÇALAR'

Öte yandan, Çağla Şıkel, Hello dergisine yaptığı açıklamada, "Hayatla ilgili çok fazla endişe ve korkum yok. Tek başıma da iyiyim, keyifliyim. 'Kapımı aşka kapattım' demek istemiyorum. Aşk, zamanı gelince kapıyı çalar." demişti.