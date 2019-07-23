Çağla Şıkel'in paylaşımına takipçileri inanamadı!
Çağla Şıkel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa takipçileri inanamadı. Takipçileri ünlü mankene inanamayınca "Gerçekse video paylaş" yorumunu yaptı.
Ünlü manken Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Şıkel, bir köpek ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
TAKİPÇİLERİ İNANMADI
Takipçilerden bazıları ünlü mankenin fotoşopla köpeği yanına eklediğini öne sürdü.
Hatta bazı takipçiler, 'Gerçekse video paylaş' yorumunu yaptı. Bunun üzerine Çağla Şıkel, aynı köpekle çekildiği videoyu paylaşarak, 'Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamayacak kadar güzel' açıklamasını yaptı.
'ZAMANI GELİNCE KAPIYI ÇALAR'
Öte yandan, Çağla Şıkel, Hello dergisine yaptığı açıklamada, "Hayatla ilgili çok fazla endişe ve korkum yok. Tek başıma da iyiyim, keyifliyim. 'Kapımı aşka kapattım' demek istemiyorum. Aşk, zamanı gelince kapıyı çalar." demişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kibariye'den eşi Ali Küçükbalçık için milyonluk fedakarlık!
- Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!
- Ünlü magazinci komşusunun aracına zarar verince mahkemelik oldu!
- Sibel Tüzün eski eşi Ender Balcı'nın skandal sözlerini affetmedi!
- Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran yıldız oyuncu Ebru Şahin'in yeni imajı görenleri şaşırttı!