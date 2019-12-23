Çağla Şikel huzur diledi

Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden güzel sunucu, yılbaşı hediyeleri için bir şeyler bakmaya çıktığını söyledi. Yeni yıl beklentilerini de anlatan Şikel, “Herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım yeni yıl sağlık ve huzur getirir” dedi.