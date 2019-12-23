23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:25:09
Çağla Şikel huzur diledi
Güzel manken ve sunucu Çağla Şikel geçtiğimiz gün Etiler’de objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle kısa süreli sohbet eden güzel sunucu, yılbaşı hediyeleri için bir şeyler bakmaya çıktığını söyledi. Yeni yıl beklentilerini de anlatan Şikel, “Herkesin yeni yılını kutlarım. Umarım yeni yıl sağlık ve huzur getirir” dedi.
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