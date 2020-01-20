Çağla Şıkel, defile öncesi ne yaptığını anlattı: Her defile öncesi 10 dakika dua ederim

İstanbul Deri ve Moda Fuarı'nın ilk günü podyumda yürürken ışıkları tutan bir demir çubuğun kafasını sıyırarak arkasına düşmesiyle büyük bir kaza atlatan Çağla Şıkel yine bir gün sonra yine podyuma çıktı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defileye çıkan ünlü model, geçtiğimiz günlerde yaşadığı podyum kazasıyla ilgili olarak konuşup olay sırasında arkasına bakmadığını söyledi. Şıkel, defileye çıkmadan önce yaptığı bir şeyi de anlattı.

"10 DAKİKA KENDİMİ KAPATIP DUA EDİYORUM"



Şıkel her defile öncesi yaklaşık on dakika dua ettiğini anlatıp "Ben o sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıysa bence iyi. Arkada müthiş bir enerji vardı. Dua okurum böyle iki ayağıma pıt pıt yapıyorum. Kendimi kapatıp dua ediyorum. O işlem 10 dakika sürüyor" diye konuştu.

TAVADAN KOPAN DEMİR DÜŞMÜŞTÜ



Yıllardır mankenlik yapan ve sahnede defalarca talihsiz kaza geçiren Çağla Şıkel, önceki akşam Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkmıştı. Podyuma çıkacağı esnada tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel'in hemen arkasına düşmüştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi ve önüne dönerek yürümeye devam etmişti.