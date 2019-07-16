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16 Temmuz 2019 Salı 11:40:36 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:41:31

Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında?

Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça ile kahvaltı için Yunanistan'ın Mikonos adasına gitti. Bu haberlerin çıkmasının hemen ardından Çağla Ayça Altunkaya hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan dostlarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcu su Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.Çağla Ayça Altunkaya hakkında tüm detaylar haberimizde...

Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı'nın adı birçok isimle anılmıştı. Manken Itır Esen'le ilişki yaşadığı iddia edilirken, Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kendisinden 30 yaş küçük Çağla Ayça Altunkaya isimli genç kadınla objektiflere yansmıştı. 20 yaşındaki sevgilisiyle görüntülenen Ilıcalı, önceki gün Yunan Adası Mikonos'a kahvaltı yapmak için Mikonos'a gidip geldi.  Bu haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından Çağla Ayça Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya kaç yaşında? sorularının yanıtları heyecanla araştırılmaya başlandı. Çağla Ayça Altunkaya'ya dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. 

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR? 
20 yaşında olan Çağla Ayça Altunkaya’nın Yalova’da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu söylentiler arasında. Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı hakkında çok fazla detay bilinmiyor. 

ACUN ILICALI KİDMİR?
Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğmuştur. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve reality'nin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.

Anne ve babasından kalan bir miktar parayı iki yılda tüketmiş, 1995 yılında Bağdat Caddesi'nde bir kot dükkanı açmış fakat kısa sürede batmıştır. 1996 yılında çocukluk arkadaşı Göktuğ Sevinçli'nin o dönemde Show TV'de spor servisinde çalıştığını öğrenince yanına gitmiş ve İrfan Şahin'i ziyaret etmiştir. O dönem spor müdürü olan İlker Yasin ile tanışan Acun Ilıcalı'nın futbol bilgisi onları etkilemiş ve Acun Ilıcalı'ya iş teklifi etmişlerdir. Acun Ilıcalı, Show TV'ye stajyer kadrosunda başlamış, Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş'ın muhabirliğini yapmıştır. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programıyla birçok ülkeyi gezerek güzel programlar yapmış ve 2006 yılında program sona ermiştir.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride 1000'den fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır defalarca Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018 yılında medya sektörünün dünyadaki en prestijli dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır.
Acun Ilıcalı son günlerde boşandığı eşi Şeyma Subaşı ve yeni aşk iddialarıyla magazin gündemine geliyor.

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