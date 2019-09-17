'Çağırdın geldik' dediler 

BKM organizasyonuyla yapılan konserle Açıkhava’ya veda eden Gündeş, ilk şarkısından son şarkısına kadar tüm repertuvarını alanı dolduran binlerle birlikte söyledi.

“Araftayım”, “Sen Allahın Bir Lütfusun” ve “Fırtınalar” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, yeni albümünün hitlerini de sahnede seslendirdi. Gündeş, 40 şarkı söylediği gecede, sahne hakimiyeti, enerjisi, sesi ve güzelliğiyle herkesi büyüledi.