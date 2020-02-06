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06 Şubat 2020 Perşembe 11:42:00 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:49:55

Çağatay'ın mor pijaması sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, mor pijamalarıyla kamera karşısına geçti. Bir dergi için çekimlere katılan Ulusoy'un giydiği pijama sosyal medyada paylaşılınca olay oldu. Özel hayatına ilişkin pek çok konuya dair samimi açıklamalar yapan Çağatay Ulusoy 'Her şey iyi gidiyor' dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan, son olarak dijitalde Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dergi çekimi için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un pijamaları sosyal medyada olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için objektif karşısına geçti. Mor pijamaları ile poz veren Ulusoy, oyunculuk ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

'HER ŞEY İYİ GİDİYOR'

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın’la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, “Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

Öte yandan mor pijamalarıyla objektiflere poz veren Ulusoy, sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok yorum alan mor pijamalar, oyuncunun hayranları tarafından beğenilmedi.

 

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur.

Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. ve içerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.

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