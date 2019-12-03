Çağatay Ulusoy sevgilisinin sözünden çıkmayacak!

Çağatay Ulusoy çekilecek olan yeni filminde efsane 'Koca Yusuf'u canlandıracaktı. Projenin rafa kalkmasıyla Ulusoy aldığı 20 kiloyla kaldı.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; eski formuna kavuşmak için sıkı çalışma içine giren Ulusoy, kendisini sevgilisi Duygu Sarışın'a emanet etti. Uzun süredir yoga ve pilates yapan güzel oyuncu, Ulusoy'u kendisinin de özel eğitim aldığı sağlıklı yaşam koçu ve yoga eğitmeni Nadia Salur'a yönlendirdi.

Yakışıklı oyuncu, Rus eğitmenin verdiği programıyla kısa sürede zayıflamayı hedefliyor. Aynı zamanda beslenmesine de dikkat eden Ulusoy; karbonhidrat, paketli gıdalar ve fast food'tan da uzak duruyor.